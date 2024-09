Real Madrid : Mbappé débarque, un gros malaise éclate ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato avec la signature de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre en provenance du PSG. Carlo Ancelotti a donc été contraint de changer ses plans pour intégrer la star de 25 ans dans son onze. Mais cela aurait plongé un certain Luka Modric dans un profond malaise.

Ancelotti change ses plans pour Mbappé...

L’entraîneur du Real Madrid a été contraint de changer ses plans pour intégrer Kylian Mbappé dans son onze. Le natif de Bondy évolue donc aux côtés de Vinicius Jr et Rodrygo en attaque en attendant que Jude Bellingham se remette de sa blessure. Son arrivée a toutefois plongé une star du vestiaire dans un profond malaise.

... et plonge Modric dans un malaise

Comme le rapporte Relevo, Luka Modric vivrait plutôt mal son changement de statut au Real Madrid. L’international croate a eu droit à plus de temps de jeu en deux matchs avec sa sélection qu’en cinq avec les Merengue. Le milieu de terrain de 39 ans savait que les jeunes allaient prendre la relève, mais il ne s’attendait pas à un changement aussi radical. L’arrivée de Kylian Mbappé et les changements tactiques qui ont découlé n’ont pas arrangé ses affaires non plus. Résultat : Luka Modric vit un gros malaise au Real Madrid. Carlo Ancelotti, qui porte le Croate en haute estime, devrait donc chercher une solution pour résoudre ce problème. Luka Modric devrait en tout cas profiter de la vague de blessure au Real Madrid pour gratter un peu de temps de jeu après la trêve. À suivre...