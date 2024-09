Le PSG à l'origine du calvaire de Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Décevant face à l'Italie lors du dernier match de l'équipe de France, Kylian Mbappé a confirmé ses difficultés aperçues depuis plusieurs mois maintenant. Si le capitaine des Bleus va tenter de retrouver le sourire du côté du Real Madrid, son calvaire risque de prendre un moment à se terminer. Et si on en est là avec Mbappé, cela serait à cause du PSG et du conflit qui s'est tenu ces derniers mois.

A 25 ans, Kylian Mbappé n'est clairement plus le même qu'il y a quelques saisons. Et alors qu'on aurait pu penser que le capitaine de l'équipe de France allait s'améliorer, ce n'est pas vraiment le cas. En effet, la star du Real Madrid est actuellement dans un creux de sa carrière. Il faut dire que ses derniers mois au PSG ont été très difficiles. Est-ce alors là l'origine des problèmes de Kylian Mbappé ?

« La guerre psychologique que le PSG et lui se sont livrés a eu un impact énorme »

Pour L'Equipe, Bixente Lizarazu s'est penché sur le malaise autour de Kylian Mbappé. Le champion du monde 98 a alors notamment confié : « Il vit une année difficile, qui a commencé avec le PSG et se prolonge en équipe de France. C'est pour moi la conséquence d'une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club, au cours de laquelle l'extrasportif a pris le pas sur le sportif. Pour moi, être footballeur, c'est penser aussi à préserver sa santé mentale. Si vous êtes préoccupé par des pensées externes, parasites, négatives, elles ont forcément une incidence sur votre mental et vous perdez votre force, votre énergie, votre plaisir. La guerre psychologique que le PSG et lui se sont livrés a eu un impact énorme, forcément ».

« Il ne fait plus peur comme avant »

« Mbappé n'est plus aussi explosif ni déterminant qu'il l'était. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant. Il avait distillé, à l'époque, des petites phrases du genre : "Vous trouvez que ça me perturbe ?" Pour moi la réponse est oui, cela le perturbe. Comme tout le monde. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il est difficile pour lui d'être vraiment un leader en ce moment car il doit, avant tout, se retrouver lui-même, retrouver ce qui faisait de lui un joueur unique », a-t-il ajouté sur Mbappé.