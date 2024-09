PSG : Mbappé prend sa revanche en public ?

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé semble traîner derrière lui un spleen. Il avait avoué avoir été marqué par sa dernière année au PSG et l’attitude du président Nasser al-Khelaïfi à son égard. Pour Christophe Jallet, ancien international français, l’attitude de Kylian Mbappé ces derniers temps pourrait être symptomatique d’un sentiment de revanche.

En conférence de presse avec les Bleus jeudi dernier, Kylian Mbappé avait été assez cash sur certaines réponses, laissant transparaître un certain agacement par moment : « C'est spécial. J'ai passé beaucoup d'années ici, j'ai énormément de souvenirs, j'ai que des grands souvenirs ici, avec ma famille, les coéquipiers, le club. Maintenant, quel accueil ? Je n'attends pas grand-chose, ça m'est égal. L'important c'est de gagner. Je ne sais pas ce que pensent les gars, moi je ne constate plus, je viens, je joue, ce que pensent les gens c'est le cadet de mes soucis. On essaie de donner le meilleur. On ne peut pas contenter tout le monde. Il y aura toujours des discussions. »

«Sa conférence de presse manque un peu d’humanité»

Dans l’émission du Canal Football Club diffusée sur Canal +, l’ancien international français, Christophe Jallet, évoque la conférence de presse de Kylian Mbappé jeudi dernier : « Sa conférence de presse manque un peu d’humanité. Il est en mode robot, blasé. Je pense qu’il a souffert la saison dernière, énormément. C’est facile de lui tirer dessus tout le temps, mais il faut vivre ce qu’il vit aussi. Des fois il le cherche, et dans ce cas-là c’est son problème, mais des fois on ne cherche pas forcément ce qu’il nous arrive. Et il y a des bons côtés comme des mauvais à gérer. »

«Je pense qu’il a énormément souffert la saison passée»

« Je pense qu’il a énormément souffert la saison passée », poursuit l’ancien joueur du PSG. Avant de conclure : « Aujourd’hui, peut-être que par ce genre de discours, il fait comprendre que sa vie va très bien. »