PSG : Neymar a transformé Mbappé ?

Kylian Mbappé n’est pas au top de sa forme ces derniers temps. La recrue star du Real Madrid se cherche en tant que numéro 9 que ce soit avec le club merengue et en équipe de France. Selon Kévin Diaz, Mbappé se complique grandement la vie et pourrait même essayer de faire son Neymar footballistiquement parlant. Explications.

L’équipe de France a raté sa rentrée des classes ce vendredi 6 septembre. Et pourtant, une première victoire cette saison semblait se dessiner dès la première minute de jeu avec l’ouverture du score de Bradley Barcola. Par la suite, la bande de Kylian Mbappé a sombré et s’est inclinée sur le score de 3 buts à 1 face à l’Italie au Parc des princes pour le compte de la Ligue des nations.

«On a l’impression que par son ego, il a beaucoup de mal à se l’avouer»

Le capitaine de l’équipe de France devient méconnaissable aux yeux de Kévin Diaz. Le chroniqueur de RMC Sport a été surpris des choix effectués par Kylian Mbappé face à l’Italie alors qu’il traverse une passe délicate d’un point de vue personnel. « Le problème que j’ai avec Kylian Mbappé, c’est qu’il est en difficulté, ça se voit. On a l’impression que par son ego, il a beaucoup de mal à se l’avouer. Et tu le vois parce qu’il tente des choses trop compliquées. En seconde période il fait deux, trois contrôles orientés, à un moment donné il veut une talonnade ».

«À partir du moment où il a joué avec Neymar, on a l’impression qu’il a voulu lui ressembler»

Pour Kévin Diaz qui a vidé son sac vendredi soir pendant l’After Foot, Kylian Mbappé essaierait de copier Neymar en quelque sorte, son ancien coéquipier au PSG pendant six saisons. « Quand il a le ballon, il tente des choses très difficiles. À partir du moment où il a joué avec Neymar, on a l’impression qu’il a voulu lui ressembler avec des gestes techniques très compliqués. (…) Il y a bien sûr de la technique chez Kylian Mbappé. Mais aujourd’hui, quand tu n’es pas en confiance, c’est la phrase de Thierry Henry : fais ce que tu sais faire et fais le bien ».