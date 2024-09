Real Madrid : Ancelotti lance un avertissement à Mbappé

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a réussi l’un des plus gros coup de l’histoire du football : réussir à recruter Kylian Mbappé, l’un des meilleurs joueurs du monde, libre de tout contrat. Carlo Ancelotti pourra compter sur un serial buteur cette saison et il s’est permis de prévenir le Bondynois qu’au Real Madrid, il est essentiel d’être au niveau tout le temps.

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid, qui le convoitait depuis des années. Son début d’aventure dans le plus grand club du monde s’est globalement bien passé, avec trois buts marqués en quatre rencontres disputées. Mais dans le jeu, c’est encore compliqué.

Mbappé - Vinicius Jr : Panique au Real Madrid ! https://t.co/IaRu4gTbA1 pic.twitter.com/dTeXEnuA74 — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

«Les nouveaux, comme Kylian et Endrick s’adaptent très bien»

Carlo Ancelotti profite de la trêve internationale pour distiller quelques conseils dans le monde entier. L’entraîneur du Real Madrid était présent au Mexique ce samedi pour y donner une conférence. L’Italien a évidemment été interrogé sur Kylian Mbappé et, dans des propos rapportés par AS, voici ce qu’il a répondu : « Le Real Madrid a des exigences très élevées car c'est le plus grand club du monde. Il y a les plus grands joueurs. Il faut être capable de mettre leur qualité au service du club. C'est ce que nous essayons de faire chaque année. Cette année, les nouveaux comme Kylian et Endrick s'adaptent très bien. »

«N’abandonner jamais et concourez jusqu’au bout»

Carlo Ancelotti a ensuite ajouté : « Nous allons faire une belle saison dans toutes les compétitions. Gagner est très compliqué, mais notre devoir est de disputer chaque match, comme toujours dans ce club. N'abandonnez jamais et concourez jusqu'au bout. C’est ce que vous devriez faire lorsque vous enfilez ce maillot. » Kylian Mbappé est prévenu, il devra tout donner jusqu'à la dernière seconde et on sait à quel point ce leit motiv réussi au club madrilène.