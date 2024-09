Real Madrid : Yamal lance un avertissement à Mbappé !

Jean de Teyssière

Depuis la saison 2018-2019, c’en est terminé des duels entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Liga. Le départ de la légende portugaise à la Juventus a mis fin à cette ère exceptionnelle. Il se pourrait qu’une nouvelle débute avec Yamal-Mbappé, même si Lamine Yamal ne veut pas en entendre parler. Il souhaite malgré tout battre le Real Madrid et Mbappé le plus souvent possible.

En Espagne, le match le plus attendu de l'année est évidemment le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le prochain aura lieu le 27 octobre à Madrid et le 11 mai 2025 à Barcelone. L'occasion de rentrer dans la légende pour Kylian Mbappé.

Mbappé : Deschamps va faire un cadeau au Real Madrid ? https://t.co/07TELAszZ8 pic.twitter.com/6IRtEcDnAg — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

«Je ne pense pas que ce soit l’ère Mbappé-Lamine»

Dans une interview accordée à France Football, Lamine Yamal évoque la nouvelle ère des Clasicos à laquelle il appartient : « Je me souviens de ces Clasicos dont tout le monde parlait : c'était fou ! Plus il y a de grands joueurs, à Madrid comme au Barça, mieux c'est pour la Liga. Mais non, je ne pense pas que ce soit l'ère Mbappé-Lamine maintenant. »

«Tout mettre en œuvre pour gagner les Clasicos»

« Ce sera l'ère Barça-Madrid, comme ça l'a toujours été, répond Yamal. Et nous allons tout mettre en œuvre pour gagner les Clasicos qui se présenteront, afin de remporter des titres. »