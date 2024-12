Mercato - PSG : Une opération de folie se prépare ?

Axel Cornic

Le mercato de janvier va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et le Paris Saint-Germain pourrait en être l’un des acteurs principaux. Au sein du club parisien on pourrait en effet boucler quelques coups très intéressants dans les prochaines semaines, tant sur le front des arrivées que sur le front des départs.

Cet été, le PSG s’est montré assez calme sur le mercato, même avec le départ de Kylian Mbappé. Une stratégie qui ne semble pas vraiment payer, avec Luis Enrique qui aimerait désormais voir quelques renforts débarquer à Paris, mais également certains indésirables se trouver un nouveau club. Ça tombe bien, le mercato de janvier ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et les Parisiens auraient déjà quelques idées en tête.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup en janvier ? 👀 Une star offensive en tête de liste pour soutenir l'équipe !

Retour de la piste Osimhen

Une ancienne piste pourrait revenir au premier plan cet hiver, avec Victor Osimhen. Annoncé au PSG depuis un an et demi déjà, le Nigérian a été poussé vers la sortie au Napoli et a finalement été prêté à Galatasaray. Il ne devrait pas faire long feu en Turquie et la presse italienne annonce déjà un possible départ à 75M€, soit beaucoup moins cher que les montants vertigineux réclamés par le passé et qui ont fait capoter tout transfert.

Le PSG pourrait utiliser Skriniar

Ce n'est pas le seul dossier chaud sur l’axe Paris-Naples, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Napoli s’est renseigné pour Milan Skriniar. Très peu utilisé par Luis Enrique, le défenseur central ferait le plus grand bien à Antonio Conte, qui vient de perdre sur blessure Alessandro Buongiorno pour au moins un mois et demi. La Gazzetta dello Sport explique que les relations entre les deux clubs seraient assez fraîches, mais le PSG pourrait bien profiter de l’intérêt pour le Slovaque afin de peut-être tirer quelque chose du côté de Victor Osimhen.