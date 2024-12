Surprise, une blessure relance le mercato du PSG !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique, Milan Skriniar semble être destiné au départ et ça s’emballe autour de son avenir à quelques jours seulement du début du mercato hivernal. Le défenseur du Paris Saint-Germain serait notamment dans le viseur de la Juventus et du Napoli, où il pourrait retrouver son ancien coach Antonio Conte.

Fortement voulu par Luis Campos, Milan Skriniar ne semble clairement pas rentrer dans les plans de Luis Enrique. Il n’est plus qu’un quatrième choix en défense centrale et sa situation ne va qu’empirer avec les retours progressifs de Lucas Hernandez ainsi que de Presnel Kimpembe. Le Slovaque a donc tout intérêt à trouver une solution pour quitter au plus vite le PSG...

Le Napoli accélère pour Skriniar

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux clubs se sont renseignés pour Skriniar ces dernières semaines. Le premier est la Juventus, où l’on cherche un défenseur capable de palier la longue absence de Bremer. Le second est le Napoli, où le défenseur du PSG pourrait notamment retrouver Antonio Conte, avec qui il a gagné le Scudetto avec l’Inter en 2021. Et cette piste pourrait bien se confirmer, puisque La Gazzetta dello Sport assure que la récente blessure d’Alessandro Buongiorno aurait poussé les Napolitains à redoubler d’efforts pour l’international slovaque.

« Je pourrais l'expliquer, mais je ne le ferai pas »

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a refusé d’apporter une réelle réponse au sujet de Milan Skriniar ou encore de Randal Kolo Muani, deux joueurs écartés de son équipe. « Je pourrais l'expliquer, mais je ne le ferai pas. Mes décisions disent tout de manière claire. Et je vous dis toujours que les choses sont réversibles » a déclaré le coach du PSG. « Même si un joueur se trompe, toutes les situations sont réversibles. Mais je ne rentre pas dans les détails de mes décisions. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je préfère qu'on me critique ».