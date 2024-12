Neymar vide son sac sur le PSG, il craque totalement en direct !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a été le domicile d’une flopée de stars depuis le début du projet QSI initié en 2011.Cependant, les grands noms qui passent et puis partent du PSG à un moment donné de leur carrière ont souvent à redire sur leur traitement. La dernière en date est Neymar pour RMC. Ce qui a le mérite d’agacer Christophe Dugarry. Explications.

Le Parc des princes a été le terrain de jeu de Neymar pendant ses six saisons passées au PSG. Sur la fin de son aventure, le Brésilien n’a pas vécu une totale idylle avec le Paris Saint-Germain. Déjà poussé vers la sortie à l’été 2022 par Luis Campos, qui venait d’être fraîchement intronisé conseiller football du club de la capitale, Neymar n’a pas cédé à un deuxième été agité. Résultat, en août 2023, le numéro 10 du Paris Saint-Germain était vendu à Al-Hilal, pensionnaire de Saudi Pro League, contre un chèque de 90M€.

Neymar : «Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés»

Quelque temps après l’annonce de son transfert en Arabie saoudite, Neymar confiait à la presse avoir vécu un « enfer » au PSG avec Lionel Messi lors de ses derniers moments dans la capitale. En interview pour l’émission de RMC intitulée Bartoli Time de l’ancienne tenniswoman Marion Bartoli, Neymar en a rajouté une couche. « Pour moi, ils ont dépassé les limites (ndlr les supporters qui sont venus chez lui). Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés ».

Dugarry : «On te porte tout, tu ne fais rien. Il était dans les meilleures conditions possibles et imaginables»

Christophe Dugarry a pris part à l’émission Rothen s’enflamme également diffusée sur les ondes de RMC lundi soir. L’occasion pour l’ancien joueur du FC Barcelone de regretter les habituelles critiques des stars qui quittent le PSG.

« Je rêverais qu’il y ait un joueur du PSG qui parte et qui dise merci au PSG. Les mecs ont été payés des sommes astronomiques, ils ont joué dans des stades pleins, des conditions exceptionnelles pour jouer au foot. On te porte tout, tu ne fais rien. Il était dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Il n’aurait pas pu dire une fois « j’aurais pu faire mieux ». Je ne l’entends jamais, ça me saoule. Je ne vais pas te dire que le PSG a tout bien fait, mais est-ce que ce n’est pas possible de dire une fois : « j’ai travaillé dans des conditions exceptionnelles, j’ai eu un salaire incroyable, j’ai eu la chance de jouer avec des partenaires stratosphériques » ».