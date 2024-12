Mercato - OM : Deux recrues de 2025 annoncées en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir vécu un mercato estival très agité avec de nombreux renforts, faut-il encore s’attendre à du mouvement dès le mois de janvier pour l’OM ? Daniel Riolo a évoqué lundi soir en direct sur RMC Sport les deux dossiers à traiter en priorité pour la direction du club phocéen, avec un milieu créateur ainsi qu’un buteur.

L’OM a bouclé pas moins de douze recrues l’été dernier pour satisfaire Roberto De Zerbi et lui permettre d’atteindre ses objectifs à la tête du club. Pourtant, à ce jour, certains de ces renforts peinent à donner satisfaction, et on pense bien évidemment en priorité à Elye Wahi. Recruté pour 25M€ en provenance du RC Lens, il était attendu comme le nouveau grand attaquant de l’OM, mais il fait désormais figure de remplaçant de luxe. Et un nouveau 9 est déjà réclamé…

Chancel Mbemba au cœur du chaos ! Malgré son conflit à l’OM, il brille dans le onze type des meilleurs ⚡️ https://t.co/aScyju7OC2 — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Riolo attend un milieu créatif

Interrogé en direct dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a évoqué les priorités des prochaines périodes de mercato pour l’OM, et l’éditorialiste attend notamment un milieu créatif pour repositionner Adrien Rabiot à son poste d’origine : « Dans l’idée que l’OM aille en Coupe d’Europe et en Ligue des Champions, l’effectif que t’as à Marseille, Rabiot ne doit pas jouer où il joue aujourd’hui, c’est à dire un peu plus haut. Il doit jouer au milieu et avec les deux matches par semaine il sera dans une rotation et t’aurais un joueur offensif un peu plus et créatif car tu pourras recruter à ce moment-là, je pense que l’équipe aura un autre visage », estime Riolo.

« Un autre attaquant pour épauler Maupay »

Et ce n’est pas tout, puisqu’il explique également que l’OM doit absolument attirer un nouveau buteur pour remplacer Wahi : « Peut-être que t’aurais un autre attaquant pour épauler Maupay si Wahi devait partir car aujourd’hui t’as même pas de rotation car t’as que Maupay. Le mec que t’as payé 25M€ est sur le banc, même quand il rentre on voit pas qu’il rentre. On est qu’au début de l’histoire De Zerbi, il y a des choses en train de changer ». Affaire à suivre du côté de l’OM…