Mercato - PSG : Luis Enrique réclame deux transferts ?

En l’espace d’une saison et demie, le PSG a bouclé 18 recrues pour renforcer les lignes de l’effectif de Luis Enrique. Cependant, une doublure à Achraf Hakimi et un autre attaquant de pointe que Gonçalo Ramos capable de satisfaire l’entraîneur espagnol, ce que ne semble en mesure de faire Randal Kolo Muani, manquent à l’appel. En conférence de presse, le coach du PSG a fait passer un message subtil à ce sujet.

Le Paris Saint-Germain n’a pas remplacé Kylian Mbappé qui s’en est allé du côté du Real Madrid en tant qu’agent libre pendant le mercato estival. Le PSG a en effet pris la décision de conserver Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos en écartant la possibilité de recrutement Victor Osimhen comme le10sport.com vous le dévoilait en juillet dernier. Avec la blessure de Ramos à la cheville en août dernier jusqu’à fin novembre ainsi que le déclassement de Kolo Muani, les options offensives du PSG dans l’axe sont limitées.

«J'aimerais avoir deux joueurs à chaque position qui soient des titulaires»

De plus, contrairement au couloir gauche où Nuno Mendes et Lucas Hernandez peuvent évoluer, y compris Lucas Beraldo, Achraf Hakimi n’a pas vraiment de concurrence au poste de latéral droit à l’exception du jeune Yoram Zague (18 ans). En conférence de presse en marge du déplacement du PSG à Louis II mercredi pour le choc de la 16ème journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, Luis Enrique a fait part de ses attentes précises pour les mercato à venir. « J'aimerais avoir deux joueurs à chaque position qui soient des titulaires, et qu'il y ait une concurrence réelle. J'ai ça avec les trois gardiens, ils sont prêts à jouer ».

«S'ils se détendent un peu trop, qu'un autre peut jouer à leur place»

« Avec les joueurs de champ, parfois on perd des joueurs. Pour moi, la base, pour grandir en tant qu'équipe, c'est surtout cette idée que les joueurs ne sachent pas s'ils vont jouer ou non. Que s'ils se détendent un peu trop, qu'un autre peut jouer à leur place. C'est au bénéfice de l'équipe. C'est le chemin que je vais suivre ». a conclu Luis Enrique dans des propos rapportés par RMC Sport. Reste à savoir si la direction du PSG assouvira son désir en bouclant ainsi un transfert pour un arrière droit et un attaquant axial.