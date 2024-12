Mercato : Viré par l'ASSE, il sort enfin du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Olivier Dall'Oglio ne sera donc resté qu'un peu plus d'un an sur le banc de l'ASSE. Ayant remplacé Laurent Batlles sur le banc des Verts en décembre 2023, le voilà démis de ses fonctions suite à la dernière défaite de son équipe face à Toulouse (2-1). Alors que tout est désormais réglé concernant son départ, Dall'Oglio a pris la parole ce mardi.

Après avoir écarté Olivier Dall'Oglio de ses fonctions d'entraîneur, l'ASSE devait régler les derniers détails de son licenciement. C'est désormais chose faite. Ainsi, ce mardi, les Verts ont annoncé : « L'AS Saint-Étienne et Olivier Dall'Oglio ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration hier, lundi 16 décembre. L'entraîneur, ainsi que son adjoint Gregory Pérès, quittent l'ASSE avec l’empreinte de la montée, à laquelle ils resteront à jamais associés. L'ASSE tient à remercier Olivier et Grégory pour leur professionnalisme et leur engagement tout au long de leur parcours à l'ASSE ».

Dans le communiqué de l'ASSE, on y retrouve également des mots d'Olivier Dall'Oglio. Tout juste viré par les Verts, il a pris la parole, confiant ainsi : « Je tenais à exprimer ma sincère gratitude pour l'accueil chaleureux reçu depuis mon arrivée avec mon adjoint Grégory Pérès, de la part des dirigeants, de l'ensemble des salariés et des supporters stéphanois. Je suis très heureux et chanceux d’avoir vécu une intense année dans ce club mythique, avec une incroyable montée, riche en émotions, en partage, en joie ».

« Je n’oublierai jamais cette intense énergie dégagée par le Peuple Vert dans ce bouillant Chaudron, mais aussi partout dans le pays. À l’ensemble des personnes qui m’ont témoigné leur attention, leur affection, leur soutien, faute de pouvoir leur répondre individuellement, je leur dis du fond du cœur "Infiniment Merci", FIER D'ÊTRE VERT ! », a poursuivi Olivier Dall'Oglio.