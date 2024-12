Mercato : Cet attaquant qui snobe le PSG pour «le club de sa vie» !

Thomas Bourseau

Le PSG aurait, semble-t-il, essuyé un échec dans sa quête de la signature de Lamine Yamal d’après la presse espagnole. Le champion d’Europe qui a reçu le prix de Golden Boy 2024, à savoir le meilleur joueur en dessous de 21 ans, n’a que faire du Paris Saint-Germain et a clairement affiché son rêve ultime : remporter la Ligue des champions avec le FC Barcelone.

Les rumeurs ont fusé dès lors que l’information du départ de Kylian Mbappé est parue dans la presse en février dernier, à l’approche du mercato et pendant la fenêtre des transferts concernant la succession du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Finalement, aucun buteur ni ailier n’a signé en faveur du Paris Saint-Germain si l’on choisi d’exclure Désiré Doué de l’équation qui est un joueur plus axial.

Kolo Muani éclipse les doutes : son professionnalisme salué malgré une saison compliquée au PSG. 🌟

➡️ https://t.co/G8Vet4exGm pic.twitter.com/Qhzc9tMjP3 — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Lamine Yamal «ne pense pas» au PSG

Parmi les diverses spéculations de transfert pour le PSG, le nom de Lamine Yamal est occasionnellement revenu sur le tapis. Pour autant, il n’y a pas eu de transfert de la pépite de 17 ans formée et brillant au FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, si l’on se fie aux propos de l’international espagnol sacré Golden Boy 2024 pour Marca, il ne devrait pas en avoir. « Le PSG ? Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici ».

«Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser»

Au cours de cet entretien fleuve avec le quotidien madrilène, Lamine Yamal n’a pas dissimulé ses ambitions XXL avec le FC Barcelone qui est le club de sa vie de son propre aveu. « Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Le Barça est le club de ma vie. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser ». Le PSG tient donc une réponse claire de la part de la pépite qui fait rêver les Blaugrana.