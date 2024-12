Mercato : Le PSG réserve une surprise avec cet international français ?

Arnaud De Kanel

La fin est proche pour Randal Kolo Muani avec le PSG. De nouveau écarté par Luis Enrique dimanche, l'international tricolore devrait quitter le club de la capitale cet hiver. Alors que la Premier League et la Bundesliga étaient jusqu'ici les destinations les plus probables, le Bondynois pourrait rejoindre... la Serie A !

Le PSG perdra certainement des éléments lors du mercato hivernal et Randal Kolo Muani a de grandes chances d'en faire partie. L'international tricolore n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et son départ ne fait plus l'ombre d'un doute. Partir certes, mais où ?

De nombreux clubs sur Kolo Muani

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Manchester United est intéressé par Randal Kolo Muani. Le Parisien ajoute que West Ham pourrait également se joindre au bal, tandis que le RB Leipzig garde un œil sur sa situation. En Ligue 1, l'AS Monaco a ouvert la porte. Mais Kolo Muani pourrait prendre la direction d'un championnat où on ne l'attendait pas vraiment.

Surprise, Kolo Muani en Serie A ?

Le Parisien parle d'une destination «surprise» pour Randal Kolo Muani. Le quotidien révèle que l'attaquant parisien pourrait rebondir du côté de la Serie A, un championnat qui réussit plutôt bien aux Français ces derniers temps. La preuve une nouvelle fois ce lundi soir avec le 11ème de Marcus Thuram en championnat lors de la large victoire de l'Inter Milan sur la pelouse de la Lazio (0-6).