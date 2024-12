Transferts - PSG : Discussions en cours, l’opération qui se prépare pour Kolo Muani

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Randal Kolo Muani voit son avenir au PSG s'assombrir à l'approche du mercato hivernal. Alors que l’attaquant dispose de plusieurs pistes, un prêt semble la solution la plus envisageable pour lui. Le PSG, conscient de la difficulté de récupérer son investissement initial de 90 millions d'euros, compterait en revanche inclure une option d'achat dans l'accord.

Avec seulement deux titularisations et 14 matches joués depuis le début la saison, Randal Kolo Muani dispose d’un temps de jeu de plus en plus réduit au PSG. Ce dimanche, Luis Enrique avait même décidé de se passer de la présence de l’international français dans son groupe pour la réception de l’OL. A l’approche du mercato hivernal, un départ semble inéluctable pour le joueur, qui pourrait plier bagage sous la forme d’un prêt.

Un prêt avec option d’achat pour Kolo Muani ?

C’est en effet l’opération la plus probable à ce jour comme l’explique Le Parisien. Le PSG a bien conscience qu’il ne pourra pas rentrer dans ses frais en janvier, Randal Kolo Muani ayant été recruté pour 90M€ bonus compris l’an dernier. Une option d’achat pourrait en revanche figurer dans le deal à en croire les premiers échanges.

Plusieurs prétendants dans le dossier

Plusieurs clubs lorgneraient la situation de Randal Kolo Muani, à l’instar de Manchester United comme vous l’a révélé le10sport.com. L’AS Monaco s’est également dite intéressée par le biais de son entraîneur Adi Hütter : « Avec la blessure de Folarin (Balogun), c'est notre travail d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile de recruter en hiver. Kolo Muani ? Ce serait bien (Il sourit) ! Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge ». Le coach monégasque a par ailleurs confirmé l’idée d’une cession temporaire en cas d’arrivée d’un nouvel attaquant : « On a un œil sur le marché. Mais on ne va pas dépenser trop d'argent pour un gros transfert. Cela aurait plus de sens de prendre quelqu'un en prêt ».