Transferts : L’OM annonce un rêve pour le mercato !

Titulaire indiscutable et capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi impressionne Roberto De Zerbi, qui espère secrètement que les grands clubs ne s’intéresseront pas à lui. L’Argentin, longtemps critiqué, est devenu l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 et un élément clé du projet marseillais.

L'OM recevait Nantes dans un stade Vélodrome quasiment plein ce dimanche, et les hommes de Roberto De Zerbi ont fait le travail. Une victoire 2-0 grâce à des buts d’Amine Gouiri et Mason Greenwood, qui permet à l’OM de reprendre de l’avance sur Nice et d’enregistrer son cinquième clean sheet de la saison. Un résultat dû en partie à la solide prestation de Leonardo Balerdi.

«Un joueur extraordinaire»

Leonardo Balerdi est devenu un élément incontournable de l’OM sous Roberto De Zerbi. Capitaine et titulaire indiscutable, le défenseur argentin impressionne son coach :

«J'espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. C'est quelque chose à quoi je pense presque tous les soirs en me couchant. Je pense à quel point c'est un joueur extraordinaire et j’espère vraiment qu’il restera sous le radar des grosses équipes.»

La montée en puissance de Balerdi

Après un début de carrière compliqué à l’OM suite à son arrivée en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a mûri pour devenir l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Si le capitaine de l'OM était souvent la cible de critiques pour ses absences de concentration et ses erreurs grossières, ses deux dernières saisons ont fini par convaincre même les plus sceptiques.