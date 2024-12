PSG : Clash avec l’OL, le boss va tout rafler ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme l’a dernièrement révélé le journal l’Equipe, les présidents du PSG et de l’OL Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne s’entendent plus du tout. De grosses tensions existent entre les deux hommes, alors que Textor a révélé un message offensant de la part du Qatarien. Selon Daniel Riolo, le boss du club parisien veut tout s’accaparer dans le football.

Rien ne va plus entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. De fortes tensions existent entre les présidents du PSG et de l’OL, comme l’a révélé l’Equipe ce dimanche. Avant la rencontre entre les deux formations (qui a aboutie sur une victoire du PSG, 3-1, ce dimanche soir), le dirigeant américain dévoilait un message véhément de la part de son homologue qatarien.

Une lutte à trois se profile pour le remplacement de Kolo Muani au PSG ! Le nom du nouvel attaquant pourrait surprendre… 🤔

➡️ https://t.co/W1Urjhgphh pic.twitter.com/paLeCQIWz7 — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

« Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler »

« Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras », révélait ainsi John Textor sur Instagram, avec une photo de lui en train de soulever la Copa Liberatores, dernièrement remportée avec Botafogo (club également détenu par Textor). Pour Daniel Riolo, le problème vient principalement du président du PSG, qui cherche depuis longtemps à tour rafler dans le monde du football, et ce avec l’aide de l’argent du Qatar.

« Il veut être le patron du foot dans le monde aidé par l’oseille du Qatar »

« Textor s’affirme pas car il est dominé de toute part car tous les autres présidents mangent dans la main d’Al-Khelaïfi car ils ont peur de lui. Cette passe d’arme me fait encore plus douter de l’issue des problèmes de l’OL », a confié Daniel Riolo au micro de l’After Foot. Car très honnêtement, Nasser Al-Khelaïfi, quand il se met en tête de tuer quelqu’un… Ça m’inquiète car gars là est le patron du foot en France, en Europe, il veut être le patron du foot dans le monde aidé par l’oseille du Qatar, c’est une espèce de domination qui est absolument insupportable contre laquelle il faut évidement lutter, mais je ne suis pas sûr que Textor puisse le faire. »