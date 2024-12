PSG : Dembélé va faire tomber un record ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2023 au PSG, Ousmane Dembélé a réalisé une première saison intéressante à Paris. Mais en 2024-2025, le numéro 10 parisien semble avoir particulièrement progressé en termes d’efficacité. De nouveau buteur face à l’OL ce dimanche soir, l’international Français ne devrait pas tarder à battre ses statistiques de la saison précédente.

Il aura fait du bien au PSG. Ce dimanche soir face à l’OL (3-1), Ousmane Dembélé était de nouveau titularisé par Luis Enrique après deux matchs consécutifs dans lesquels l’international Français avait démarré sur le banc (face à Nantes et à Auxerre).

Ousmane Dembélé décisif avec le PSG

Parfaitement servi par Désiré Doué, Ousmane Dembélé a ainsi inscrit le premier but de la rencontre, avec une belle finition face au but. Auteur d’un début de saison 2024-2025 réussi, le numéro 10 du PSG a inscrit ce dimanche son sixième but toutes compétitions confondues.

Vers un record en carrière pour Dembélé ?

La saison précédente, Dembélé avait inscrit trois buts en championnat, un en Coupe de France, et trois en Ligue des Champions. Le joueur de 27 ans a donc égalé son total de buts de la saison précédente, et ce avant la mi-saison. Pour battre son record en carrière, Ousmane Dembélé devra dépasser la barre des treize buts sur une saison, un total acquis lors de l’exercice 2018-2019 avec le FC Barcelone.