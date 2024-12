Scandale homophobe : Le PSG échappe au pire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le match entre le PSG et l’OL a dû être arrêté au début de la deuxième période, alors que des chants à caractère homophobe ont été entonnés par certains Ultras Parisiens. Si la Ligue a bien noté cet incident, le club de la capitale devrait uniquement écoper d’une amende sans autres sanctions complémentaires.

Une victoire qui aurait pu tourner au vinaigre. Ce dimanche soir, le PSG recevait l’OL au Parc des Princes pour le dernier match à domicile de la saison. Dominateurs sur la pelouse, les Parisiens ont obtenu une victoire de rang face aux Lyonnais qui leur permet de rester en tête du championnat (3-1). En revanche, en tribunes, les Ultras Parisiens ne se sont pas distingués de la meilleure des manières.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Chants insultants au PSG

Et pour cause, après un avertissement du speaker en première période, le match a été arrêté au début du deuxième acte. La raison ? Des chants homophobes ont été entendus du côté du Virage Auteuil. « Les Lyonnais sont des sal*pes » a notamment entonné le CUP (Collectif Ultras Paris), alors que certains joueurs comme Achraf Hakimi et Vitinha sont venus devant leurs supporters afin de leur demander d’arrêter.

La Tribune Auteuil ne sera pas sanctionnée

A en croire les dernières indiscrétions de France Bleu, la LFP a bien enregistré un rapport sur cet incident. Cependant, on ne se dirige pas actuellement vers une suspension ou un huis clos pour la Tribune Auteuil, mais davantage vers une simple amende que le PSG devra verser.