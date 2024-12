Transferts - PSG : Le rappeur SDM annonce les deux priorités du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand fan du PSG, le rappeur SDM a indiqué la marche à suivre selon lui pour le mercato hivernal qui ouvrira ses portes début janvier. Et l'artiste originaire du 92 estime que la direction du PSG aurait notamment tout intérêt à aller chercher un nouveau gardien (il suggère d'ailleurs un nom étranger) ainsi qu'un buteur capable de concurrencer Gonçalo Ramos.

Difficile de savoir à ce jour de quoi sera fait le mercato hivernal du PSG, qui devrait en grande partie dépendre des possibles départs de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, deux éléments qui se retrouvent poussés vers la sortie. En attendant, chaque supporter parisien a son propre avis sur la question, et c'est notamment le cas pour SDM. Le rappeur originaire du 92, grand fan du PSG, était d'ailleurs présent au Parc des Princes pour la victoire contre l'OL dimanche soir (3-1) et il a évoqué les grandes priorités du mercato au micro de Free Foot.

SDM prendrait Diogo Costa aux cages

« Les recrues si je suis dirigeant du PSG ? Je vais chercher un très bon goal. Je pense notamment à Diogo Costa, que j’aime beaucoup. Maignan ? Je sais qu’il est attaché à Milan et j’aime aussi beaucoup Milan, donc je le laisse là-bas (rires). Costa est jeune et très bon balle aux pieds, c’est un très bon gardien », indique tout d'abord SDM, qui estime donc que Diogo Costa (25 ans, FC Porto) serait le gardien idéal pour le PSG.

« Un autre 9 dans la rotation »

Mais le rappeur ne s'arrête pas là pour renforcer le PSG cet hiver : « Et je prends un 9 en plus. Parce que Ramos il est cool, il est bien mais on voit qu’il n’est pas fiable dans le sens où il peut se blesser. Quand il est là il fait le boulot, mais ce sera bien dans la rotation d’avoir un autre 9 », poursuit SDM. Reste à savoir si Luis Campos aura les mêmes priorités que l'artiste...