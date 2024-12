PSG : Un rappeur proche de Kolo Muani évoque son calvaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent du groupe du PSG pour la réception de l'OL dimanche soir, Randal Kolo Muani traverse une période très compliquée étant donné qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Le rappeur SDM, très proche de l'attaquant de l'équipe de France, évoque le calvaire actuel de Kolo Muani et garde de l'espoir pour son avenir au PSG.

Annoncé avec insistance sur le départ en janvier prochain, Randal Kolo Muani (26 ans) semble condamné pour le PSG. L'attaquant de l'équipe de France était d'ailleurs absent du groupe parisien dimanche soir pour la réception de l'OL en championnat (3-1), et Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur lui. Une situation forcément compliquée à vivre pour Kolo Muani, alors que le PSG avait pourtant déboursé 90M€ pour le recruter en 2023.

SDM évoque la galère de Kolo Muani

Interrogé au micro de Free Foot dimanche soir après le choc entre le PSG et l'OL, le rappeur SDM a évoqué la situation délicate de Kolo Muani : « C’est un grand ami à moi. Je n’ai pas parlé de tout ça personnellement avec lui, on essaye de ne pas parler trop boulot. Mais en vrai, je me dis qu’il l’a peut-être préservé pour le match de mercredi contre Monaco. J’espère qu’il n’y a pas de problème plus profond », indique l'artiste, grand fan du PSG.

« Ça aurait été intéressant de le voir ce soir »

« En tout cas c’est dommage, parce qu’on a l’impression sur ses dernières entrées qu’il prend un peu plus de confiance, donc ça aurait été intéressant de le voir ce soir par exemple », poursuit SDM au sujet de Kolo Muani.