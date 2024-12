PSG : «Il est là», Riolo réagit pour cette recrue à 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance XXL dimanche soir avec le PSG contre l'OL, Désiré Doué est enfin en train de s'affirmer sous ses nouvelles couleurs, lui qui avait été recruté pour 50M€ lors du dernier mercato estival. Et le jeune milieu offensif a tapé dans l'oeil de Daniel Riolo qui se livre sur la montée en puissance de Doué au PSG.

C'est décidément la semaine de Désiré Doué avec le PSG ! Mardi dernier, en déplacement sur la pelouse de Salzbourg en Ligue des Champions (victoire 3-0), l'ancien crack du Stade Rennais avait inscrit un but et délivré une passe décisive suite à son entrée sur la pelouse. Et Doué a remis ça dimanche soir en championnat contre l'OL (3-1), en rendant une très bonne copie collective et en se montrant décisif sur les deux premiers buts inscrits par le PSG. Un match référence pour celui qui avait été recruté 50M€ l'été dernier.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Doué brille enfin avec le PSG

Interrogé par DAZN après la rencontre, Désiré Doué a pourtant préféré la jouer modeste suite à sa performance XXL avec le PSG : « Je ne dirais pas que c'était mon soir, c'était surtout celui de l'équipe. On continue sur une très belle dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en Champions League, c'était très important. Ce soir, on a su se créer beaucoup d'occasions, des belles occasions, bien défendre aussi même si on a pris un but. On continue sur une bonne dynamique et on va tenter de continuer de ramener les trois points à chaque fois », confie le milieu offensif de 19 ans.

« Tiens Doué, il est là, il joue »

Et au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est quant à lui montré surpris par cette grosse prestation de la recrue estivale du PSG : « C’est la première fois ce soir qu’on se dit, ‘Tiens Doué, il est là, il joue’. Jusque-là, on pensait que c’était un mec qui était au PSG, on savait pas trop pourquoi. On ne l’avait pas encore vu », constate l'éditorialiste de RMC.