PSG : Dembélé répond à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, les médias se sont fait écho de tensions entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a toutefois tenu à démentir samedi en conférence de presse assurant qu'il avait la «même relation avec tous les joueurs». Après la victoire contre l'OL, le numéro 10 parisien a d'ailleurs confirmé que sa relation avec son coach était tout à fait normale.

En coulisses, le ton serait monté entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Plusieurs médias ont révélé un accrochage plus tôt dans la saison, avant le match sur la pelouse d'Arsenal. Sanctionné, le numéro 10 du PSG n'avait d'ailleurs pas été convié à Londres par son entraîneur. Un clash qui aurait eu des conséquences sur la relation entre les deux hommes puisque l'ancien Rennais semble moins utilisé depuis quelques semaines. Cependant, Luis Enrique a mis les choses au claire.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

«J'ai la même relation avec tous les joueurs»

Présent en conférence de presse samedi, Luis Enrique a en effet démenti le moindre problème avec son numéro 10. « J'ai la même relation avec tous les joueurs : je suis leur entraîneur, je ne suis ni leur père, ni leur frère, ni leur “bro”, ni rien d’autre qui peut y ressembler. Je suis l'entraîneur, je décide, je dois trancher et je n'ai aucun problème avec ça. Je prends les décisions que je considère être les meilleures pour mon équipe », assurait l'entraîneur du PSG.

Dembélé répond à son tour !

Buteur dimanche soir contre l'OL (2-1), Ousmane Dembélé a également été interrogé sur sa relation avec Luis Enrique. Et le numéro 10 du PSG tient le même discours que son coach. « J'ai quand même joué (les matchs d'avant), pas titulaire mais comme il l'a dit, on n'est pas frères, ce n'est pas mon père, c'est une relation entraîneur-joueur. Moi je le connais un peu plus depuis longtemps. On essaie de tout faire pour que le PSG grandisse, gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde », assure l'international français en zone mixte dans les travées du Parc des Princes.