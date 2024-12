PSG : Après le clash, Luis Enrique a tranché pour Dembélé

Amadou Diawara

Expulsé face au Bayern le 26 novembre en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé était remplaçant lors des deux matchs qui ont suivi en Ligue 1 : contre le FC Nantes et à Auxerre. Alors que la situation serait tendue entre les deux hommes, tout pourrait rentrer dans l'ordre ce dimanche soir, puisque Luis Enrique envisagerait de titulariser Ousmane Dembélé.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern le 26 novembre à l'Allianz Arena de Munich, Ousmane Dembélé a écopé d'un carton rouge. Suspendu pour le duel face au RB Salzbourg lors de la sixième journée de la Ligue des Champions (ce mardi, 0-3), le numéro 10 du PSG n'a pas été titularisé depuis presque trois semaines. En effet, Luis Enrique a décidé de laisser Ousmane Dembélé sur le banc des remplaçants pour démarrer les rencontres contre le FC Nantes (le 30 novembre, 1-1) et à Auxerre (le 6 décembre, 0-0). Ce qui aurait provoqué un gros malaise entre l'entraineur et le joueur.

Luis Enrique sous le feu des critiques, mais la confiance de la direction du PSG ne faiblit pas. Que prépare le club ? 🔍

➡️ https://t.co/e8yRtlZSM9 pic.twitter.com/uGL47KLrxr — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Dembélé titularisé contre l'OL ?

Selon les informations de SPORT, divulguées il y a tout juste une semaine, Ousmane Dembélé ne s'entendrait plus avec Luis Enrique. A tel point que le numéro 10 et l'entraineur du PSG étaient en train de partir au clash après le déplacement à Auxerre. Malgré tout, Luis Enrique devrait titulariser Ousmane Dembélé ce dimanche soir d'après Le Parisien, et ce, pour le choc face à l'OL au Parc des Princes. En attendant le coup d'envoi de la rencontre, le technicien espagnol s'est livré sur sa relation avec son attaquant ce samedi après-midi.

«J’ai la même relation avec tous les joueurs»

« Ma relation avec Ousmane Dembélé ? J’ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis l’entraîneur, je suis pas leur père, je ne suis pas leur frère, je ne suis pas leur bro, ni rien qui ressemble à tout cela. Je suis l’entraîneur. Je décide, je dois prendre des décisions et je n’ai aucun problème à les prendre. Je prends celles que je considère les meilleures pour mon équipe. Ce qui signifie sortir tout le monde de la zone de confort, ceux qui jouent plus, ceux qui jouent moins. C’est mon objectif comme entraîneur et je l’ai fait depuis le début de ma carrière. Je ne vais pas le changer », a expliqué Luis Enrique, le coach du PSG, en conférence de presse.