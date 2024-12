PSG : Luis Enrique lâche une grosse mise au point sur Dembélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé était suspendu face à Salzbourg, le joueur du PSG a un peu moins joué que d’habitude lors des matchs précédents. Luis Enrique n’a ainsi pas hésité à se passer des services du numéro 10 parisien. Une gestion qui a alors posé certaines questions concernant la relation entre l’entraîneur du PSG et Dembélé. Un sujet évoqué ce samedi par l’Espagnol.

Depuis le début de la saison, il y a des hauts et des bas entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Dernièrement, c’est plus compliqué pour le numéro 10 du PSG. Le point de non-retour a-t-il alors été atteint entre les deux hommes ? Pour certains, Luis Enrique pourrait bien avoir perdu Dembélé, mais quand il s’agit d’évoquer sa relation avec son joueur, l’Espagnol a été très clair.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup ? Evra dévoile un transfert manqué qui aurait pu bouleverser la scène footballistique ⚽️ https://t.co/d8E4ww978K — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

« Je suis l’entraîneur, je suis pas leur père »

« J’ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis l’entraîneur, je suis pas leur père, je ne suis pas leur frère, je ne suis pas leur bro, ni rien qui ressemble à tout cela. Je suis l’entraîneur. Je décide, je dois prendre des décisions et je n’ai aucun problème à les prendre », a tout d’abord fait savoir Luis Enrique en conférence de presse, interrogé sur sa relation avec Ousmane Dembélé.

« Sortir tout le monde de la zone de confort »

L’entraîneur du PSG a ensuite développé : « Je prends celles que je considère les meilleures pour mon équipe. Ce qui signifie sortir tout le monde de la zone de confort, ceux qui jouent plus, ceux qui jouent moins. C’est mon objectif comme entraîneur et je l’ai fait depuis le début de ma carrière. Je ne vais pas le changer ».