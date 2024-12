PSG : Un clash éclate avec Dembélé

Pierrick Levallet

Le PSG est dans une situation critique en ce moment. Avec son match nul contre l’AJ Auxerre ce vendredi (0-0), le club de la capitale a enchaîné une troisième rencontre sans la moindre victoire. Le dernier succès parisien remonte au 22 novembre dernier contre Toulouse (3-0). Depuis, rien ne va plus chez les Rouge-et-Bleu. Certains éléments du vestiaire ne comprendraient plus les consignes de Luis Enrique.

Rien ne va plus entre Dembélé et Luis Enrique

Comme le rapporte SPORT, le torchon serait même en train de brûler entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique. Mis sur le banc ce vendredi contre Auxerre, l’ailier du PSG ne s’entendrait plus avec le coach de 54 ans. Un clash serait d’ailleurs en train d’éclater entre les deux hommes dans le vestiaire.

Le PSG n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des champions

Le PSG est en pleine crise, à l’approche d’un match contre le RB Salzbourg qui s’annonce crucial en Ligue des champions. La formation parisienne n’a plus vraiment le droit à l’erreur dans la prestigieuse compétition européenne pour espérer une qualification pour le prochain tour. Luis Enrique et Ousmane Dembélé vont donc devoir mettre leurs différends de côté pour ne pas ruiner les chances du PSG.