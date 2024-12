Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour un indésirable de Luis Enrique ?

Axel Cornic

Très peu utilisé cette saison par Luis Enrique, Milan Skriniar semble être le premier candidat au départ à seulement quelques semaines du début du mercato hivernal. Mais aucune piste ne semble se préciser pour l’international slovaque, même si selon nos informations le Paris Saint-Germain a été récemment approché par deux clubs de Serie A : le Napoli et la Juventus.

Fortement voulu par Luis Campos en 2022, Milan Skriniar est finalement arrivé un an plus tard à la fin de son contrat avec l’Inter. Un véritable coup de maître pour le PSG, qui s’est attaché les services de l’un des meilleurs défenseurs de Serie A sans débourser le moindre sou, qui a pourtant rapidement viré à la catastrophe.

Skriniar sur le départ

Car Luis Enrique n’est clairement pas fan de l’international slovaque, qui a été déclassé depuis l’hiver dernier et ne semble désormais être plus qu’un quatrième choix en défense. Un départ semble ainsi être devenu la seule solution et sur le10sport.com nous vous avons révélé que deux clubs se sont renseignés auprès du PSG tout récemment. Il s’agit du Napoli de son ancien coach Antonio Conte, ainsi que de la Juventus.

La Juve a choisi Hancko

L’une de ces deux pistes pourrait toutefois se compromettre ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar ne serait plus vraiment une option pour la Juventus, qui cherche un défenseur pour pallier la longue absence de Bremer. Les Bianconeri auraient en effet ouvert des négociations avec Feyenoord pour Dávid Hancko, qui semble être devenu la nouvelle priorité du mercato de janvier.