«Faut lui couper la tête», le PSG prépare un sale coup à son boss !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG était intraitable en Ligue 1. Toutefois, le club de la capitale vient d'enchainer deux résultats nuls en championnat. Alors que le PSG est à la peine en Ligue des Champions, Daniel Riolo a affirmé que Nasser Al-Khelaïfi allait s'en prendre à Luis Campos en lui faisant porter le chapeau.

Depuis le lancement de cet exercice 2024-2025, le PSG est en grande difficulté en Ligue des Champions, notamment sur le plan offensif. En effet, le club de la capitale n'a inscrit que trois buts - dont un contre son camp - en cinq journées de C1. Résultat, le PSG cale à la 25ème place. Et si elle ne remonte pas au classement, l'écurie emmenée par Luis Enrique ne disputera pas le prochain tour de la Ligue des Champions.

Al-Khelaïfi va tomber sur Luis Campos ?

Heureusement pour le PSG, il n'avait pas les mêmes problèmes de réalisme en Ligue 1, du moins jusqu'à la 12ème journée. En effet, le club de la capitale était leader du championnat avec 32 points et 36 buts inscrits, soit un ratio de trois réalisations par rencontres, avant la réception du FC Nantes le samedi 30 novembre. Toutefois, depuis ce match, le PSG a également des soucis de finition en Ligue 1. En effet, les Parisiens restent sur une série de deux résultats nuls, avec seulement un but inscrit (1-0 contre Nantes et 0-0 à Auxerre ce vendredi). Et à en croire Daniel Riolo, Nasser Al-Khelaïfi devrait désigner Luis Campos comme étant le responsable de cette mauvaise passe.

«Campos est une bille»

« Le prochain coupable sur lequel on va tomber, c'est Luis Campos. Le PSG va utiliser ses comptes (sur les réseaux sociaux) téléguidés par toujours le même (Nasser Al-Khelaïfi) pour dire qu'en gros : Luis Campos a ramené des joueurs en bois, c'est une bille, faut lui couper la tête », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce vendredi soir.