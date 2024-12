Luis Enrique : C’est la crise au PSG, la grande annonce du patron !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec une défaite et deux matchs nuls lors des trois derniers matchs, le PSG traverse sa première tempête de la saison. Sous le feu des projecteurs, Luis Enrique bénéficie toujours de la grande confiance de son président Nasser Al-Khelaïfi. En cette période compliquée pour Paris, le boss parisien a affirmé que son équipe devait se serrer les coudes.

L’heure est à la remise en question du côté du PSG. Si ce vendredi soir, le club parisien a concédé un nouveau match nul très frustrant sur la pelouse de l’AJ Auxerre, les dirigeants franciliens restent focalisés sur leurs objectifs à long terme. Clairement, l’avenir s’écrira avec Luis Enrique à Paris, alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a témoigné de sa pleine confiance envers l’Espagnol cette semaine.

Dans les coulisses du PSG, Dembélé et Luis Enrique s'affrontent 😱 ! Découvrez les tensions qui secouent le vestiaire ! https://t.co/a4ZIFzEBUr — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Al-Khelaïfi soutient Luis Enrique

« J‘ai une confiance absolue dans le projet, l’entraîneur (Luis Enrique), le conseiller sportif (Luis Campos) et notre équipe, et nous continuerons à évoluer. Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c’est ce que fait un bon club, c’est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables », a ainsi confié le Qatarien auprès de l’Equipe ce mardi. De nouveau interrogé sur Luis Enrique par MARCA, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très heureux du travail de l’entraîneur de 54 ans, affirmant que le PSG devait se montrer solidaire en cette période plus compliquée.

« Quand les choses sont difficiles, il faut se serrer les coudes et soutenir l'équipe »

« L'année dernière, nous avons atteint notre troisième demi-finale de la Ligue des champions en cinq ans. Nous avons remporté tous les autres trophées. Nous avons transformé notre stratégie et notre équipe. Nous sommes en tête du championnat et nous participerons à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. Il est vrai que certains résultats n'ont pas été à notre avantage cette saison en Ligue des champions, mais quand les choses sont difficiles, il faut se serrer les coudes et soutenir l'équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas. Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique », a lâché le boss du PSG auprès du média espagnol.