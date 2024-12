PSG : Après l’OM, il dégoute son club de cœur

Axel Cornic

Après la défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions et le match nul face au FC Nantes en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a encore déçu ce vendredi, face à l’AJ Auxerre (0-0). La faute surtout à un Donovan Léon impérial, gardien auxerrois qui a écœuré les attaquants parisiens tout au long de la rencontre.

Ce n’est toujours pas ça pour le PSG. A quelques jours d’un match capital face au RB Salzbourg, qui pourrait décider de son avenir en Ligue des Champions, le club parisien s’est pris les pieds dans le tapis face à l’AJ Auxerre. Il faut dire qu’en face il y avait un homme qui a pris un malin plaisir à annihiler toutes les tentatives de Bradley Barcola et de ses coéquipiers...

« Je suis content parce que je suis un grand fan du PSG »

Il s’agit de Donovan Léon, qui après avoir impressionné face à l’OM (1-3), a réédité une prestation de très haut niveau face au PSG. « Je suis content parce que je suis un grand fan du PSG (rires). Ma famille m’avait dit : ‘Tu as fait un gros match contre Marseille, fais pareil contre Paris maintenant’ » a confié sur DAZN le gardien de l’AJ Auxerre, qui a reçu l’incroyable note de 10 ce samedi matin dans les colonnes de L’Equipe.

« Je n’avais pas droit aux interviews en début de saison »

« Il y a des soirs où c’est comme ça » a poursuivi Donovan Léon, qui a 32 ans dispute sa première saison en Ligue 1. « Je suis récompensé, et l’équipe aussi. Je n’avais pas droit aux interviews en début de saison, c’était un peu compliqué pour moi ». Il n’oubliera sans aucun doute pas si rapidement cette soirée, alors que du côté du PSG et de Luis Enrique on va surtout vouloir vite tourner la page pour se tourner désormais sur son rendez-vous très important en Ligue des Champions.