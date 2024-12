Mercato : PSG, Real Madrid... Sa préférence est dévoilée !

Alexis Brunet

Trent Alexander-Arnold est un homme convoité. Le joueur de Liverpool sera en fin de contrat l’été prochain et ce statut d’agent libre intéresse de nombreuses équipes. Le Real Madrid et le PSG auraient notamment l’Anglais dans leur viseur et ce dernier aurait une préférence. En effet, le latéral droit se verrait bien évoluer du côté de l’Espagne.

Le Real Madrid et le PSG sont encore une fois en concurrence pour le recrutement d’un joueur. D’après les informations de Caught Offside, Parisiens et Madrilènes auraient coché le nom de Trent Alexander-Arnold pour renforcer le côté droit de leur défense. Il faut dire que l’Anglais dispose d’une grande expérience et il sera, qui plus est, en fin de contrat l’été prochain, s’il n’a pas prolongé d’ici là.

Alexander-Arnold a une préférence pour le Real Madrid

Toutefois, le Real Madrid part avec une certaine avance sur le PSG dans le dossier Alexander-Arnold. En effet, les dirigeants madrilènes pistent depuis plusieurs mois l’Anglais alors que l’intérêt parisien pour ce dernier est plus récent. De plus, Caught Offside précise que, bien que rien ne soit encore tranché pour l’avenir du latéral, il préférerait pour le moment rejoindre le géant espagnol.

Succéder à Carvajal ou concurrencer Hakimi ?

S’il rejoint le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold aura plus de chances d’être titulaire. En effet, l’Anglais viendrait pour concurrencer Dani Carvajal, qui est plutôt sur la fin de sa carrière et qui pourrait ne pas s’éterniser au sein de la Casa Blanca, d’autant plus qu’il s’est très sérieusement blessé dernièrement et on ne sait pas quand est-ce qu’il pourra revenir au top de sa forme. S’imposer au PSG paraît plus compliqué, à cause de la présence d’Achraf Hakimi. Le Marocain est encore relativement jeune et il serait proche d’une prolongation à Paris. De plus, Luis Enrique lui fait particulièrement confiance et l’ancien joueur de l’Inter Milan est un des cadres du vestiaire du club de la capitale.