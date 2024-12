Mercato - OM : Déjà un coup de tonnerre pour l’avenir de Wahi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devant assurer la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a sorti le chéquier cet été lors du mercato. Le club phocéen s’est ainsi offert les services d’Elye Wahi, recruté pour 25M€ en provenance de Lens. Mais voilà qu’après quelques mois, c’est pour le moment une déception. De quoi avoir déjà un impact sur l’avenir de Wahi à Marseille ?

Parmi les 12 recrues arrivées à l’OM cet été, on retrouve notamment Elye Wahi. Le club phocéen devait se renforcer offensivement et pour cela, la décision a été prise de recruter l’attaquant qui évoluait au RC Lens. Moyennant un chèque de 25M€, Wahi a ainsi quitté les Sang et Or après seulement une saison. Et voilà qu’il pourrait rester encore moins longtemps du côté de l’OM.

Wahi déjà sur le départ ?

Elye Wahi a signé jusqu’en 2029 avec l’OM. Mais voilà que cela n’empêcherait pas les premières rumeurs d’apparaitre sur son avenir. Et ce samedi, c’est La Provence qui annonce que l’Olympien pourrait être en grand danger. En effet, alors que Wahi déçoit depuis le début de la saison, le quotidien régional fait savoir qu’il ne faudrait pas exclure un départ en janvier s’il n’inverse pas la tendance.

« Bon courage maintenant pour Marseille pour revendre Elye Wahi »

Après seulement quelques mois, l’OM pourrait donc déjà se séparer d’Elye Wahi. Mais voilà que trouver preneur pour l’attaquant de 21 ans pourrait ne pas être si simple que cela. Récemment, Romain Molina faisait savoir à ce propos : « Wahi ? Il y avait qu’un club qui le voulait, c’était Marseille. Bon courage maintenant pour Marseille pour revendre Elye Wahi ».