Mercato : L’OM relance un dossier chaud !

Arnaud De Kanel

Kiliann Sildillia, vice-champion olympique à Paris 2024, a vécu un été riche en rebondissements. Le latéral droit de 22 ans, formé au FC Metz et aujourd’hui à Fribourg, était à deux doigts de rejoindre l'OM durant le mercato estival. Cependant, les négociations n’ont pas abouti, et le joueur a finalement poursuivi son aventure en Bundesliga. Mais le feuilleton est loin d’être clos puisqu'il a été relancé en vue du mercato hivernal.

C'est un Olympique de Marseille transformé qui a entamé la saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'arrivée de l'entraîneur italien, accompagnée d'un mercato estival des plus agités, a offert aux supporters phocéens un vent de fraîcheur et un regain d'espoir. Avec un effectif renouvelé et un style de jeu plus affirmé, les débuts de l'OM version De Zerbi sont globalement prometteurs. Cependant, derrière l'élan positif, quelques failles se dessinent. Le collectif marseillais, en reconstruction, montre parfois des signes de fragilité. Alors que l’hiver s’installe, le mercato de janvier pourrait devenir une étape clé. Ainsi, l'OM aurait réactivé une piste.

L'OM pense toujours à Sildillia

Selon des informations rapportées par L’Équipe, l'OM pourrait bien s’illustrer sur le marché des transferts cet hiver. L’entraîneur italien Roberto De Zerbi, après avoir échangé avec sa direction, aurait déjà établi une liste précise des renforts nécessaires pour renforcer son effectif. Parmi les priorités, le poste de latéral droit figure en haut de la pile, accompagné d’un besoin criant pour un défenseur central capable d’évoluer à droite, ainsi qu’un axial gauche. Ce chantier défensif semble essentiel pour un OM en quête de solidité et de profondeur dans son effectif. Un nom revient avec insistance : celui de Kiliann Sildillia.

Sildillia a un pas de l'OM ?

Selon des informations rapportées par L’Équipe, l’Olympique de Marseille serait de nouveau en discussions avancées avec le SC Fribourg pour recruter le latéral droit de 22 ans. Déjà tout proche de rejoindre les rangs marseillais lors du dernier mercato estival, le dossier semble désormais connaître une progression significative. Les échanges entre les deux clubs évolueraient dans une direction favorable, de quoi nourrir l’espoir d’un dénouement imminent. Une affaire à surveiller de près.