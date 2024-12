Mercato - PSG : Une offre de 40M€ va partir

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un nouveau mercato agité l’été prochain. Le club de la capitale, toujours en quête d’un ailier gauche, suivrait très attentivement la situation de Khvicha Kvaratskhelia. Mais d’autres équipes seraient également intéressées par les services de la star de 23 ans. L’international géorgien devrait d’ailleurs recevoir une offre plutôt alléchante très prochainement.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand vide au PSG, qui n’a pas été comblé à l’issue du mercato estival. Le club de la capitale n’a recruté personne du calibre de l’attaquant de 25 ans. Mais les dirigeants parisiens souhaiteraient corriger leur erreur l’été prochain. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG s’était mis en quête d’un nouvel ailier gauche, et ce serait encore le cas plusieurs mois après la fermeture du mercato estival.

Le PSG a des vues sur Kvaratskhelia

Et dans cette optique, le PSG aurait des vues sur Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien discute avec Naples pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais les négociations seraient au point mort puisque les deux parties ne seraient pas d’accord sur le salaire et le montant de la clause libératoire. Le PSG pourrait donc en profiter pour avancer sur le dossier et essayer de convaincre Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, le pensionnaire de la Ligue 1 ne serait pas seul sur l’affaire.

Manchester United va dégainer son offre

Comme le rapporte TeamTALK, Manchester United serait également intéressé par les services de Khvicha Kvaratskhelia. Les Red Devils apprécieraient le profil de l’international géorgien et prépareraient même une offre alléchante pour le convaincre. Le club mancunien voudrait proposer un contrat de 40M€ à l’ailier de 23 ans. Manchester United souhaiterait lui offrir un salaire de 8M€ par saison pendant 5 ans. Khvicha Kvaratskhelia aurait ainsi droit à une belle revalorisation salariale, lui qui perçoit à peine 1,5M€ annuels à Naples. Le PSG est prévenu. À suivre...