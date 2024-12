OM : Il prépare sa revanche après le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, Ulisses Garcia est finalement resté à l’OM, malgré la volonté du club de s’en séparer. L’international suisse a depuis été réintégré au groupe professionnel et reste même sur deux titularisations consécutives. Une belle revanche que savoure le latéral gauche de 28 ans.

Six mois seulement après son arrivée en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia aurait pu quitter l’OM l’été dernier. C’était en tout cas la volonté du club, qui l’avait placé dans le loft, comme Jordan Veretout ou bien Samuel Gigot. Sauf que l’international suisse (10 sélections) est finalement resté à Marseille, avec un « esprit de revanche ».

Pogba bientôt de retour ! Avec une suspension allégée à 18 mois, quel club pourra officiellement le relancer ? 🤯

➡️ https://t.co/nRTdoUitSJ pic.twitter.com/EhiaJREpGh — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

« On veut prouver qu’on a sa place, qu’on peut jouer et être fort »

« Oui, je pense que, dans la vie, quand on rencontre des difficultés, on veut toujours en ressortir plus fort. C’est aussi ce qui m’est arrivé. C’était dur, mais j’ai appris de cette période et j’ai su être exigeant avec moi-même. Il y a effectivement une sorte d’esprit de revanche. On veut prouver qu’on a sa place, qu’on peut jouer et être fort. Tout cela m’a aidé de manière positive », a confié Ulisses Garcia ce vendredi en conférence de presse.

« C’était ça, pour moi, le vrai déclic : pouvoir rentrer et retrouver le terrain »

Buteur sur la pelouse de l’OL (2-3), le latéral gauche âgé de 28 ans avait disputé ses premières minutes de la saison la semaine précédente lors de la réception de l’OGC Nice (2-0) : « Pour moi, le déclic, c’était ma première entrée en jeu, lors des 125 ans contre Nice. C’était ça, pour moi, le vrai déclic : pouvoir rentrer et retrouver le terrain. Mais c’est vrai que, sur le plan émotionnel, le match contre Lyon était incroyable. Donc oui, c’était tout de même un moment très marquant pour moi. » Ulisses Garcia reste actuellement sur deux titularisations consécutives, face au RC Lens (1-3) et l’AS Monaco (2-1), avant peut-être une troisième dimanche à Saint-Etienne ?