Mercato : Le PSG en grand danger pour ce transfert à 70M€

Au cours des derniers mois, le nom de Viktor Gyökeres est revenu avec insistance du côté du PSG. Le buteur suédois devrait quitter le Sporting CP l’été prochain, alors que son prix a été fixé à 70M€. Mais en coulisses, Manchester United et Manchester City ont d’ores et déjà lancé l’assaut pour le sérial buteur de 26 ans.

Son nom résonne désormais dans toute la planète. A 26 ans, Viktor Gyökeres est tout simplement le meilleur buteur d’Europe, et l’avant-centre du Sporting CP est convoité par les plus grands clubs. Cet été, alors qu’un possible recrutement d’un attaquant était évoqué, le Suédois avait notamment été lié au PSG.

Fin de la piste Viktor Gyökeres au PSG ?

Finalement, le club parisien n’avait pas recruté à ce poste, décidant de faire confiance à Randal Kolo Muani et à Gonçalo Ramos. Mais alors que le numéro 23 n’a jamais été aussi proche d’un départ, le PSG peut-il se relancer dans la course à la signature de Viktor Gyökeres ?

Les deux clubs de Manchester ont pris les devants

A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, deux cadors de Premier League ont pris les devants dans ce dossier. En effet, Manchester United ainsi que Manchester City ont déjà pris des contacts avec le Sporting pour le recrutement de Gyökeres. Affaire à suivre de près alors que pour rappel, le club lisboète aurait fixé le prix du Suédois à 70M€ concernant un potentiel départ l’été prochain...