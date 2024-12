Dembélé – Luis Enrique : Tout va changer au PSG ?

Jean de Teyssière

Luis Enrique, depuis son arrivée au PSG au cours de l’été 2023, tente d’imposer sa patte. Jugé trop autoritaire par certains joueurs comme Ousmane Dembélé, l’entraîneur espagnol commençait à voir une partie de son vestiaire lui échapper. Mais sa dernière prise de parole devant le vestiaire pourrait avoir changé beaucoup de choses.

Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, le torchon était en train de brûler. Depuis le début de la saison, la tension entre les deux hommes était forte et Ousmane Dembélé devenait même très critique envers son entraîneur. Pour ne perdre définitivement son vestiaire, Luis Enrique a donc pris la parole.

Luis Enrique fait son mea culpa

D’après L’Equipe, cette semaine a été marquée par le mea culpa de Luis Enrique devant son vestiaire. Il aurait expliqué avoir compris que son management était parfois trop strict et qu’il serait désormais plus flexible. Une prise de parole qui a ravi Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

Après les paroles, les actes !

Le vestiaire du PSG, ravi, ne crie tout de même pas victoire trop vite. Une source du club explique à L’Equipe que « les joueurs ont envie d’y croire, maintenant ils attendent de voir. » Et ils verront vite puisque dans l’entourage de Luis Enrique, on explique que les actes valent plus que sa parole. De quoi amener le retour de l’apaisement entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé ?