Mbappé - Neymar : Les incroyables retrouvailles après le PSG

Un peu plus d'un an après le départ de Neymar du PSG, le Brésilien va retrouver Kylian Mbappé avec lequel il a évolué durant six années à Paris. En effet, le tirage au sort du Mondial des Clubs a eu lieu et va notamment offrir un choc entre Al-Hilal et le Real Madrid, les deux clubs qu'ils ont rejoint après le PSG.

L'été prochain, le premier Mondial des Clubs aura lieu. Il se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, comme une répétition générale avant la Coupe du monde qui se déroulera aux USA en 2026. 32 équipes représentants cinq continents seront présentes, et le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Miami. Et il a offert certaines belles oppositions, notamment dans le groupe H.

Al-Hilal et le Real Madrid vont s'affronter au Mondial des Clubs

Un groupe qui se compose du Real Madrid, du RB Salzbourg, d'Al-Hilal et de Pachuca. Mais bien évidemment le choc de ce groupe opposera la Casa Blanca au club saoudien. Ce sera surtout l'occasion pour Neymar et Kylian Mbappé de se recroiser pour la première fois sur un terrain depuis que le Brésilien a quitté le PSG en 2023 pour s'engager avec Al-Hilal, moyennant un transfert estimé à 90M€. De son côté, Kylian Mbappé a signé libre au Real Madrid l'été dernier, et le deux joueurs seront donc face-à-face dans six mois. Des retrouvailles qui seront évidemment largement commentées compte tenu des tensions qu'il régnait entre les deux stars lors de leurs derniers mois au PSG.

Messi face au PSG en huitièmes ?

Autres retrouvailles qui pourraient faire parler, celles entre Lionel Messi et le PSG. Bien que l'Inter Miami ne soit pas dans le même groupe que le club parisien, les deux équipes pourraient se retrouver en huitième de finale. En effet, la franchise de MLS est présente dans le groupe A en compagnie de Palmeiras, du FC Porto et d'Al Ahly, tandis que le PSG a hérité du groupe A avec l'Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders. Et alors que le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B, et inversement, l'Inter Miami pourrait bien se frotter au PSG en huitième de finale, permettant ainsi à Lionel Messi de retrouver le club qu'il a quitté en 2023.