PSG : Le boss lâche une grande annonce pour la vente du club !

Au cours de la semaine, le journal l’Equipe a révélé un possible désintérêt du fonds d’investissement QSI autour du PSG, avec à la clé, une possible vente du club de la capitale. Si le club parisien a déjà contesté cette information, le président Nasser Al-Khelaïfi en a rajouté une couche ce jeudi soir.

Le PSG bientôt vendu ? Alors que le club parisien se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce vendredi soir (21h), l’Equipe a lâché une lourde révélation en début de semaine. D’après les dernières indiscrétions du quotidien sportif, QSI connaîtrait un certain désintérêt autour du PSG, alors que dans le même temps, Doha serait prêt à céder le club de la capitale en cas de belle offre. Mais rapidement, cette information a été contestée par un porte parole du fonds d’investissement qatari.

Le PSG exclut toute possibilité de vente du club

« C'est complètement faux, le même journal écrit les mêmes inepties complètes, semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, avec d'autres agrandissements majeurs au Campus qui viennent d'être annoncés, et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre », déclarait notamment ce dernier, dans un communiqué relayé par le journaliste Ben Jacobs.

Nasser Al-Khelaïfi dément à son tour

Si certains observateurs comme Daniel Riolo estiment que cette déclaration n’est qu’un camouflet, et qu’effectivement, le PSG est bel et bien à vendre, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau pris la parole à ce sujet. « Ce n'est pas vrai. C'est une rumeur, et je peux vous confirmer que ce n'est pas vrai », a ainsi déclaré le boss du PSG, relayé par Ben Jacobs. Alors que cette semaine également, le PSG a nié tout lien avec Mohamed Salah (Liverpool), l’heure est aux démentis du côté de la ville Lumière...