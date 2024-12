PSG : Un buteur en plein doute ? La solution est révélée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu d’une longue blessure, Gonçalo Ramos bénéficie de la confiance de Luis Enrique au PSG. Si après la titularisation du Portugais face à Nantes samedi dernier, l’Espagnol a pu tenir des mots peu élogieux à son égard, Alain Roche estime qu’avec un peu de patience, l’attaquant de 23 ans peut réellement performer à Paris.

Victime d’une fracture de la cheville lors du premier match de la saison en août dernier, Gonçalo Ramos est de retour aux affaires. La réintégration de l’avant-centre de 23 ans au sein de la formation de Luis Enrique arrive à point nommé pour le PSG, en panne de finition lors des rencontres de Ligue des Champions notamment.

Mercato - PSG : Une légende se lâche sur son transfert ! https://t.co/yUqLkkwYbd pic.twitter.com/KA8RdiS1kf — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

« Vous m'avez toujours parlé du faux numéro 9, et cette fois-ci, il y avait un neuf »

Titularisé face au FC Nantes samedi dernier (1-1), Gonçalo Ramos s’est rapidement montré décisif avec une passe décisive pour Achraf Hakimi. Néanmoins, alors que ce match nul a plongé le PSG dans une première crise cette saison, Luis Enrique était alors interrogé sur le problème de finition dont avaient fait preuve ses joueurs. « Vous m'avez toujours parlé du faux numéro 9, et cette fois-ci, il y avait un neuf. Et qu'est-ce qui a changé ? », lâchait l’Espagnol au micro de DAZN à l’issue du match. Une déclaration loin d’être anodine, et qui a pu être perçue comme une critique directe à l’encontre de Gonçalo Ramos…

« Je pense qu'il faut lui laisser du temps »

Interrogé par l’Equipe au sujet du Portugais, Alain Roche estime que de par son profil, Gonçalo Ramos peut énormément apporter au PSG et à Luis Enrique, à condition de se montrer patient avec lui : « On ne peut pas l'utiliser comme (Marco) Asensio, par exemple. Il est un peu fruste techniquement et sera moins utile par ses remises, il sera moins connecté au jeu de l'équipe. Je pense qu'il faut lui laisser du temps, et qu'il faut l'alimenter, se mettre à sa disposition », a ainsi confié l’ancien défenseur parisien (1992-1998).