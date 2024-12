L’OM veut plomber ce transfert à 20M€ du PSG

Pierrick Levallet

Le PSG espère compléter son effectif dès cet hiver. Le club de la capitale voudrait notamment offrir de nouvelles solutions défensives à Luis Enrique pour la deuxième partie de saison. Les dirigeants parisiens surveilleraient ainsi la situation d’Abdukodir Khusanov. Mais l’OM ne serait pas non plus insensible au profil du joueur du RC Lens.

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Luis Enrique considère son effectif comme incomplet. Le technicien espagnol souhaiterait que chaque poste soit doublé, chose qu’il estime ne pas être le cas depuis le début de saison. Les dirigeants parisiens scruteraient ainsi le marché des transferts, à la recherche de nouveaux renforts notamment sur le plan défensif.

Le PSG en pince pour Abdukodir Khusanov

Le PSG penserait notamment à piocher directement en Ligue 1. Les Rouge-et-Bleu auraient des vues sur un certain Abdukodir Khusanov. Le crack du RC Lens plairait à la formation parisienne. Les Sang et Or auraient d’ailleurs fixé leur prix à 20M€. Le PSG ne serait cependant pas seul sur le dossier du défenseur central de 20 ans.

L'OM est aussi sur le coup !

D’après les informations de Caught Offside, l’OM ne serait pas non plus insensible au profil d’Abdukodir Khusanov. Le club phocéen surveillerait l’évolution de l’international ouzbek de près. Le PSG va donc devoir se méfier de la concurrence de la formation olympienne, mais aussi de quelques équipes de Premier League comme Tottenham et Newcastle. À suivre...