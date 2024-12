PSG : Panique pour ce transfert à 100M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG est encore en quête d’un ailier gauche sur le mercato. Et dans cette optique, le club de la capitale ciblerait Khvicha Kvaratskhelia. Le profil du joueur de Naples plairait à la direction parisienne. Mais l’international géorgien serait sur les tablettes d’autres cadors européens sur le marché des transferts.

Le mercato du PSG promet encore d’être animé l’été prochain. Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand vide dans les rangs de Luis Enrique, que le club de la capitale pense à combler en recrutant un nouvel ailier gauche comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Et dans cette optique, la formation parisienne aurait coché un nom sur sa liste.

Le PSG en pince pour Khvicha Kvaratskhelia

Le PSG aurait en effet des vues sur Khvicha Kvaratskhelia. Si l’international géorgien est en pleine discussion avec Naples autour d’une éventuelle prolongation de contrat, les négociations seraient au point mort et coinceraient à cause du salaire et du montant de la clause libératoire. Le PSG pourrait alors en profiter pour avancer sur le dossier.

La Premier League en embuscade ?

Mais comme le rapporte TeamTALK, la formation parisienne ne serait pas vraiment la seule à convoiter Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans serait également sur les tablettes de Liverpool, Manchester United et Manchester City. Naples, de son côté, réclamerait toujours 100M€ pour le transfert de sa star. Le PSG est prévenu. La concurrence promet d’être rude sur ce dossier.