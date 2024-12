Mercato : Une icône du PSG bientôt transférée ?

Arnaud De Kanel

Après un an et demi sous les couleurs d'Al-Arabi au Qatar, Marco Verratti pourrait bien retrouver les projecteurs du football européen cet hiver. L'ancien maestro du PSG, qui avait quitté la capitale française en 2023, serait désormais dans le viseur de l'Inter Milan. Le club lombard, toujours à la recherche de renforts de qualité pour son entrejeu, surveille de près la situation contractuelle du milieu italien, dont l'engagement avec Al-Arabi arrive à échéance en juin prochain.

Marco Verratti, véritable icône de l’ère qatarie du PSG, pourrait bientôt renouer avec les sommets du football européen. Le milieu de terrain italien, qui avait marqué son empreinte dans la capitale française entre 2012 et 2023, a vu son aventure au PSG se terminer de manière abrupte l’été dernier. L’arrivée de Luis Enrique au poste d’entraîneur a précipité son départ, laissant peu de place à l’un des joueurs les plus techniques de sa génération dans le nouveau projet parisien. C’est ainsi que Verratti a pris la direction du Qatar, s’engageant avec Al-Arabi pour un montant avoisinant les 45M€. Si ce transfert a suscité des interrogations sur son choix de s’éloigner de l’élite européenne à seulement 32 ans, l’idée d’un retour sur le Vieux Continent semble désormais prendre forme. Après une saison passée à évoluer dans un championnat bien moins exigeant, Verratti pourrait tenter de relancer sa carrière au plus haut niveau

L'Inter veut Verratti

Selon le média espagnol MARCA, l’Inter Milan serait fortement intéressé par le recrutement de Marco Verratti, dont le contrat au Qatar arrive à échéance en juin prochain. Cette opération pourrait voir le jour dès le mercato hivernal, offrant ainsi au milieu italien une opportunité inédite de fouler les terrains de Serie A, un championnat qu’il n’a jamais connu malgré ses origines transalpines.

Un retour en Europe inattendu ?

Recruté par le PSG en 2012 en provenance de Pescara, qui évoluait alors en Serie B, Verratti avait choisi d’écrire sa légende en Ligue 1, devenant un pilier de l’entrejeu parisien pendant plus d’une décennie. Si son transfert au Golfe avait surpris, un retour en Europe, et plus particulièrement dans un club prestigieux comme l’Inter, pourrait relancer sa carrière à haut niveau. Pour les Nerazzurri, l’arrivée de Verratti représenterait une vraie plus-value, grâce à son expérience internationale et sa qualité technique. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour le club milanais, qui devra rapidement boucler l’affaire s’il veut intégrer l’ancien maestro parisien à ses plans dès janvier.