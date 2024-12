«Une période difficile», l’OM lui a fait vivre un calvaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’hiver dernier en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia faisait partie des joueurs dont l’OM voulait se séparer l’été dernier, avant de finalement être réintégré au groupe professionnel. Une période très difficile à vivre pour l’international suisse, sur laquelle il s’est confié en conférence de presse.

À l’instar de Pau Lopez, Jordan Veretout, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, Ulisses Garcia avait été placé dans le loft l’été dernier par l’OM, qui souhaitait s’en séparer. Toujours à Marseille à la fermeture du marché des transferts, le latéral gauche âgé de 28 ans a finalement été réintégré au groupe professionnel et reste sur deux titularisations consécutives, contre le RC Lens (1-3) et l’AS Monaco (2-1).

«Ça a vraiment été un moment compliqué pour moi»

« Alors oui, c’était une période difficile, ça a vraiment été un moment compliqué pour moi. Mais j’ai su rester professionnel, continuer à travailler et, surtout, garder une bonne attitude. Je pense que, quand on travaille dans la vie, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent ensuite. Aujourd’hui, je me sens très heureux, très épanoui, et content d’être ici », a confié Ulisses Garcia à propos de son mercato estival, ce vendredi en conférence de presse.

«On entre dans le doute, on se remet en question»

Relancé sur son été, l’international suisse de l’OM a ajouté : « Oui, comme je l’ai dit, c’était très difficile. Parfois, on entre dans le doute, on se remet en question. Heureusement, il y a les gens autour de nous, la famille, les proches, qui nous aident à continuer à travailler et à avancer. C’est ce que j’ai fait. Dans ces moments-là, on se raccroche à l’essentiel. Le football, c’est ça : il y a des hauts et des bas dans une carrière. Là, c’était un bas. Il faut se rappeler les bases, se souvenir pourquoi on a commencé, et continuer à travailler dur. »