Mercato - PSG : Un deal à 0€ confirmé !

Dans sa dernière année de contrat au LOSC, Jonathan David plait à beaucoup de monde. Alors que le Canadien serait notamment dans les petits papiers du PSG, les Dogues croisent les doigts pour le prolonger. Mais voilà qu'il faudrait faire une croix sur cette idée. A la fin de la saison, David va bel et bien partir libre.

Annoncé dans le viseur du PSG, du FC Barcelone et d'autres clubs européens, Jonathan David est pour le moment au LOSC. Mais peut-être plus pour très longtemps... Le Canadien arrive en effet au terme de son contrat dans le nord de la France et c'est pourquoi, les Dogues lui ont fait une offre pour prolonger. « Il a aujourd’hui une offre entre les mains du club de prolongation. La balle est dans son camp », avait annoncé Olivier Létang concernant David.

« David va quitter Lille en étant libre »

Jonathan David va-t-il pour autant prolonger au LOSC ? La réponse est non selon Fabrizio Romano. Sur Youtube, il a alors été très clair, lâchant à propos de l'avenir du Canadien : « Je vais répéter ce que je je répète depuis des semaines, Jonathan David va quitter Lille en étant libre. Le président Olivier Létang a dit qu'il avait fait une offre pour le prolonger, mais mon information que Jonathan David va dire au-revoir à Lille et rejoindre librement un nouveau club ».

Quel prochain club pour David ?

A voir maintenant où Jonathan David décidera de poser ses valises après son départ du LOSC. Différentes destinations s'offriraient au Canadien selon Fabrizio Romano : « Il y a des intérêts en Angleterre, en Italie. Il y a plusieurs possibilités pour Jonathan David. On a vu ce qu'il a dit sur le FC Barcelone, mais pour le moment, je ne suis au courant de rien à propos de négociations entre David et le Barça ».