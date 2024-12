Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma fait désormais place à la concurrence dans les buts parisiens. Pas encore au niveau attendu, le portier italien pourrait ne pas prolonger au sein du club de la capitale, avec qui les négociations sont actuellement bloquées. Pire encore, « Gigio » pourrait être vendu à l’issue de cette saison. Explication.

Leader toujours invaincu en Ligue 1, le PSG se déplace ce vendredi soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre à l’occasion de la 14ème journée de Ligue 1. Une rencontre précédant un déplacement en Ligue des Champions pour les Parisiens, qui affrontent le RB Salzbourg mardi soir. De ce fait, Luis Enrique pourrait décider de mettre en place une certaine rotation, notamment dans les buts.

Arnau Tenas nouveau numéro 1 au PSG ?

En effet, d’après les dernières indiscrétions de certains médias, Arnau Tenas pourrait démarrer en tant que titulaire ce vendredi soir face à Auxerre. Car clairement, ni Matvey Safonov ni Gianluigi Donnarumma n’a pour le moment réussi à convaincre Luis Enrique. Le coach du PSG avait d’ailleurs effectué un choix fort mardi dernier en Ligue des Champions en décidant de titulariser le Russe aux dépens de l’Italien. Selon RMC, Donnarumma s’attendait à démarrer cette rencontre cruciale pour Paris… Reconduit dans les buts quelques jours plus tard, « Gigio » n’a pas réussi à empêcher le PSG de concéder un match nul très frustrant face au FC Nantes…

Donnarumma pourrait être vendu l’été prochain

Le géant Italien ne donne pas énormément de garanties à Luis Enrique, et fait toujours preuve d’inconstance. Ce jeudi, le Corriere Dello Sport puis RMC Sport ont révélé qu’au vu de ses performances contrastées, Gianluigi Donnarumma n’était plus aussi certain de prolonger au PSG, alors que les dirigeants parisiens estiment que les prestations de ce dernier ne justifie pas une hausse de salaire. D’après Relevo, s’il ne prolonger pas prochainement, Donnarumma pourrait même être vendu l’été prochain...