Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant est décidé ?

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani était absent du groupe parisien pour la réception de l’Olympique Lyonnais (3-1) dimanche soir. La situation de l’international français ne s’améliore pas, de quoi s’interroger très clairement sur son avenir au PSG. Son départ en janvier est-il devenu inéluctable ?

Difficile de le croire, mais la situation de Randal Kolo Muani au PSG devient chaque semaine un peu plus difficile. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l’international français dispose d’un temps de jeu famélique dans la capitale depuis le début de la saison, avec 14 apparitions toutes compétitions confondues pour seulement deux titularisations, toutes en Ligue 1. Pire, l’ancien du FC Nantes recruté pour environ 90M€ bonus compris à l’été 2023 n'a joué que 87 minutes lors des dix derniers matches. Et alors que le PSG l’a emporté ce dimanche soir face à l’OL en clôture de la 15e journée du Championnat, Randal Kolo Muani ne figurait cette fois même pas sur la feuille de match.

Kolo Muani n’est plus désiré

Le message est clair de la part de Luis Enrique, à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Au sein du PSG, on semble s’être fait une raison alors que le message envoyé par le club ces derniers mois était que l’attaquant n’était pas à vendre, sans pour autant se montrer fermé aux négociations comme l’explique L’Équipe. Une posture servant à ne pas dévaloriser le joueur qui ne tient plus aujourd’hui. Manchester United et Leipzig surveilleraient notamment la situation, un intérêt encore timide.

Un départ en janvier ?

RKM, aussi, va devoir prendre conscience que son avenir pourra difficilement s’écrire au PSG, qui garde entière confiance en Luis Enrique. Interrogé le mois dernier par Téléfoot, le protégé de Didier Deschamps affirmait vouloir rester : « Non je n'ai jamais essayé de penser à ça (quitter le PSG, NDLR). Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum. (...) Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c'est fini, tu coules. » Malgré la persévérance de Kolo Muani, le combat semble déjà perdu.

