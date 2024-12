Un clash éclate avec une star du PSG, il s'explique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est incliné sur la pelouse du PSG ce dimanche soir (3-1), l’OL avait réduit l’écart au score en fin de première mi-temps par l’intermédiaire de Georges Mikautadze. Ce dernier a ensuite été bousculé par Gianluigi Donnarumma après sa célébration, un épisode sur lequel est revenu l’attaquant des Gones.

Après avoir enchaîné deux matchs nuls consécutifs en championnat, le PSG a retrouvé la victoire ce dimanche soir au Parc des Princes à l’occasion de la réception de l’OL (3-1). Les Parisiens avaient ouvert le score dès la huitième minute grâce à Ousmane Dembélé, avant le penalty transformé par Vitinha quelques minutes plus tard.

Altercation entre Donnarumma et Mikautadze

L’OL y a tout de même cru en réduisant l’écart au score juste avant la mi-temps. Sur une belle passe de Rayan Cherki, Georges Mikautadze a trompé Gianluigi Donnarumma d’un ballon piqué, suivi d'une colère du gardien du PSG, bousculant l’attaquant des Gones alors que ce dernier avait récupéré le ballon et s’empressait de retourner vers son camp.

« J’ai rigolé, donc il l’a mal pris un peu »

« C’est rien, c’est rien. J’ai rigolé, donc il l’a mal pris un peu. Mais je suis allé le voir et je lui ai dit que ça me faisait plaisir de lui mettre un lob », a expliqué Georges Mikautadze en zone mixte. Une histoire qui s’est terminée par une explication et une accolade juste avant que les deux hommes ne retournent aux vestiaires.