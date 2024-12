Le PSG a signé «les meilleurs milieux du monde» ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais, le PSG dispose d’un effectif jeune et très prometteur. Mais cela n’empêche clairement pas le club parisien de bénéficier de joueurs déjà accomplis dans son vestiaire. Agent très proche du club francilien au cours des dernières années, Jorge Mendes estime notamment que João Neves et Warren Zaïre-Emery font partie des meilleurs joueurs du monde.

Le PSG a réalisé une véritable révolution dès l’issue de la saison 2022-2023. Des stars ont quitté le club parisien, qui a en contrepartie consolidé son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs très prometteurs. Derrière Strasbourg, le PSG dispose du plus jeune effectif d’Europe, et entend bien poursuivre sur cette voie.

Le PSG plein de promesses au milieu de terrain

Le club de la capitale souhaite également faire plus de place aux jeunes éléments issus de son centre de formation. Véritable symbole de la formation du PSG, Warren Zaïre-Emery est désormais considéré comme un joueur majeur au milieu de terrain, lui qui n’a encore que 18 ans. Dans l’entrejeu, Paris n’a également pas hésité à lâcher 70M€ cet été pour le recrutement de João Neves. Tous deux représentés par l’influent agent Jorge Mendes, les deux jeunes milieux évoluent déjà à un très haut niveau.

Jorge Mendes sur Neves et Zaïre-Emery : « Parmi les meilleurs milieux de terrain du monde »

L’agent portugais s’est d’ailleurs montré dithyrambique à l’égard de João Neves et de Warren Zaïre-Emery. « Warren Zaïre-Emery et João Neves, bien qu'ils soient tous deux très jeunes, sont actuellement parmi les meilleurs milieux de terrain du monde et ils le prouvent au PSG », a confié Jorge Mendes auprès de Tuttosport.