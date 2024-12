PSG : La réponse cash sur le départ de Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a su trouver le chemin des filets contre l'OL lors de son passage de sept saisons au PSG et avait notamment inscrit un quadruplé en octobre 2018 (5-0). Mbappé s'en est allé au Real Madrid cet été. Mais cette absence du champion du monde tricolore ne changera rien au choc contre les Parisiens d'après Malick Fofana.

Ce dimanche soir aura lieu le sommet de la 15ème journée de Ligue 1. Le Parc des princes accueillera le PSG et l'OL, un peu plus de 24 heures après le premier choc de cette journée entre l'OM et le LOSC à l'Orange Vélodrome (1-1). Les joueurs de Pierre Sage, qui se sont offerts l'Eintracht Francfort jeudi soir en Ligue Europa (3-2) ne viennent pas au Parc des princes pour faire de la figuration.

Rayan Cherki retrouve ses meilleurs atouts 🪄 Les observateurs rêvent de le voir briller au PSG, comme à l’époque de Benzema !

➡️ https://t.co/bh05WzGZTq pic.twitter.com/41vlzrlJMV — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Le PSG va recevoir l'OL sans Mbappé pour la première fois en sept ans

L'OL n'a plus perdu depuis le 24 octobre dernier, une défaite face au Besiktas en C3 (0-1), et reste au passage sur quatre victoires d'affilée toutes compétitions confondues. Luis Enrique et son groupe auront fort à faire et sans Kylian Mbappé qui a empilé les buts par le passé contre l'Olympique Lyonnais, mais qui a mis fin à une collaboration de sept saisons avec le Paris Saint-Germain en mai dernier.

«Mbappé ? Ce n'est pas un joueur qui va changer l'équipe»

L'absence de Kylian Mbappé ne changera pas grand chose pour l'OL selon Malick Fofana. La pépite belge de 19 ans sait à quel point l'adversité sera présente contre le PSG avec ou sans Mbappé. « Le PSG est moins impressionnant depuis le départ de Kylian Mbappé ? Oui, mais ils ont d'autres joueurs. Ce n'est pas un joueur qui va changer l'équipe ».